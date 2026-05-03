ВСУ за сутки уничтожили 1080 окупантов, танки и более 2 тысяч БПЛА
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1080 российских военных. Также уничтожено значительное количество вражеской техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, уничтожены два танка, 76 артиллерийских систем, три боевых бронированных машины, 2224 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также 282 единицы автомобильной и специальной техники противника.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, в акватории у входа в порт Новороссийск поражены два танкера, которые использовались для транспортировки российской нефти. В проведении операции принимали участие подразделения Сил обороны Украины, в частности, Военно-морские силы и контрразведка СБУ.