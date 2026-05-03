РФ ударила по Одесщине: погибли два человека, пятеро ранены

В ночь на 3 мая российские войска снова атаковали Одесскую область. В результате удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в жилом секторе повреждены три частных дома: части домов разрушены, выбиты окна и повреждены конструкции. Погиб один человек, еще три жителя пострадали.

Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. На этом объекте погиб еще один человек, двое получили ранения.

К ликвидации последствий привлекали 83 спасателя и 23 единицы техники ГСЧС. Также работали представители добровольной пожарной охраны – 4 человека и 1 единица техники.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях.