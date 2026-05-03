03 мая 2026, 09:13

РФ ударила по Одесщине: погибли два человека, пятеро ранены

Фото: ГСЧС Одесщины
В ночь на 3 мая российские войска снова атаковали Одесскую область. В результате удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в жилом секторе повреждены три частных дома: части домов разрушены, выбиты окна и повреждены конструкции. Погиб один человек, еще три жителя пострадали.

Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. На этом объекте погиб еще один человек, двое получили ранения.

К ликвидации последствий привлекали 83 спасателя и 23 единицы техники ГСЧС. Также работали представители добровольной пожарной охраны – 4 человека и 1 единица техники.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
