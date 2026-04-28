У поліції поінформували, що 28 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від львів’янина про підозрілу сумку у парковій зоні на проспекті Чорновола.

Поліцейські під час огляду виявили в сумці тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події.

Поліція вживає заходів для встановлення особи матері та осіб, причетних до злочину.

Вирішується питання про внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

