Во Львове автобус сбил 69-летнюю женщину: ее госпитализировали

Во Львове полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировалась 69-летняя женщина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 27 апреля около 14.30 на улице Городоцкой.

Водитель автобуса "Эталон", 36-летний житель Львовского района, совершил наезд на пешеходку – женщину 69 лет, также проживающую в этом районе.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали с травмами.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства инцидента выясняются.

