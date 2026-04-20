20 апреля 2026, 19:21

В Прикарпатье в селе Остриня перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

Фото: полиция Ивано-Франковской области
На Прикарпатье в селе Остриня перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области в Facebook, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, около 12:10 в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Остриня Тлумацкой территориальной громады.

Полиция установила, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter во время движения на подъеме не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В салоне микроавтобуса находились двое пассажиров, 1962 и 1964 годов рождения, которые получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель микроавтобуса с места происшествия скрылся.

"В настоящее время правоохранители устанавливают его местонахождение с целью привлечения к ответственности и выяснения всех обстоятельств ДТП", — добавили в полиции.

Напомним, что в Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик . 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян.

