28 квітня 2026, 10:54

У Львові автобус збив 69-річну жінку: її госпіталізували

28 квітня 2026, 10:54
Фото: Національна поліція
У Львові поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувалася 69-річна жінка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 27 квітня близько 14:30 на вулиці Городоцькій.

Водій автобуса "Еталон", 36-річний мешканець Львівського району, здійснив наїзд на пішохідку – жінку 69 років, яка також проживає у цьому районі.

Унаслідок ДТП постраждалу госпіталізували з травмами.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, що 20 квітня на Прикарпатті біля села Остриня перекинувся мікроавтобус із пасажирами, внаслідок чого постраждало двоє людей. Водій мікроавтобуса з місця події втік.

автобус ДТП Львів лікарня травми жінка
Сучасний погляд на детокс і суперфуди: що каже наука
