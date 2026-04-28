У Львові автобус збив 69-річну жінку: її госпіталізували

У Львові поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувалася 69-річна жінка

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що інцидент стався 27 квітня близько 14:30 на вулиці Городоцькій.

Водій автобуса "Еталон", 36-річний мешканець Львівського району, здійснив наїзд на пішохідку – жінку 69 років, яка також проживає у цьому районі.

Унаслідок ДТП постраждалу госпіталізували з травмами.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини інциденту з’ясовуються.

