27 квітня 2026, 14:35

У Льові викрили харків'янина, який "збудував бізнес" на наркотиках

27 квітня 2026, 14:35
Фото: Національна поліція
У Львові затримали 36-річного чоловіка. Виявилось, що він продавав наркотики

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

36-річний харків'янин купив партію наркотичного засобу Кратом. Згодом він планував продавати це "клієнтам". В його автомобілі правоохоронці знайшли близько 20 кілограмів речовини, схожої на наркотичний засіб Кратом.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів.

Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Крім того, у Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки.

Також у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.

наркотики затримання Львівська область
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
