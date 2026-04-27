У Льові викрили харків'янина, який "збудував бізнес" на наркотиках

Фото: Національна поліція

У Львові затримали 36-річного чоловіка. Виявилось, що він продавав наркотики

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

36-річний харків'янин купив партію наркотичного засобу Кратом. Згодом він планував продавати це "клієнтам". В його автомобілі правоохоронці знайшли близько 20 кілограмів речовини, схожої на наркотичний засіб Кратом.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів.

Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Крім того, у Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки.

Також у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.