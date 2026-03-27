27 марта 2026, 16:09

Правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику Киевской таможни, который построил гостиницу в Буковеле

иллюстративное фото: из открытых источников
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни. Его подозревают в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиницы в Буковеле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным следствия, чиновник в течение 2020-2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области.

В общей сложности он вложил в строительство более 2 млн долларов США, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.

"Чтобы скрыть имущество, должностное лицо зарегистрировало объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и дальше продолжал контролировать бизнес", – говорится в сообщении.

За совершенное фигуранту грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители сообщили подозрение лицам, незаконно завладевшим землями в Буковеле на Прикарпатье. Ущерб от незаконного попадания земли в частные руки превышает 20 млн грн.

Киев подозрение таможня Буковель САП НАБУ
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
