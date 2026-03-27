Правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику Киевской таможни, который построил гостиницу в Буковеле

САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни. Его подозревают в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиницы в Буковеле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным следствия, чиновник в течение 2020-2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области.

В общей сложности он вложил в строительство более 2 млн долларов США, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.

"Чтобы скрыть имущество, должностное лицо зарегистрировало объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и дальше продолжал контролировать бизнес", – говорится в сообщении.

За совершенное фигуранту грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители сообщили подозрение лицам, незаконно завладевшим землями в Буковеле на Прикарпатье. Ущерб от незаконного попадания земли в частные руки превышает 20 млн грн.