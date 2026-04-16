16 квітня 2026, 20:20

На Львівщині ухилянтам продавали "квитки за кордон" за 8 тисяч доларів

Фото: Національна поліція
На Львівщині викоили канал незаконного перетину кордону. Тепер організаторам загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Організатором виявився 49-річний житель Закарпатської області. До схеми він залучив 51-річну цивільну дружину, а також двох чоловіків віком 55 та 28 років. Вони організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків на територію ЄС. Зокрема, в Румунію.

Зловмисники шукали "клієнтів", розробляли детальні плани та маршрути для незаконного перетину кордону, надавали інструкції, переправляли "клієнтів" через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Свої "послуги" зловмисники оцінили від 7 до 8 тисяч доларів.

"За скоєне обвинуваченим загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше директор медичного закладу в Тернопільській області організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон. Вартість такої "послуги" становила 5000 доларів США.

перетин кордону ухилення від мобілізації поліція Львівська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
