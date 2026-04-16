На Львівщині ухилянтам продавали "квитки за кордон" за 8 тисяч доларів
На Львівщині викоили канал незаконного перетину кордону. Тепер організаторам загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Організатором виявився 49-річний житель Закарпатської області. До схеми він залучив 51-річну цивільну дружину, а також двох чоловіків віком 55 та 28 років. Вони організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків на територію ЄС. Зокрема, в Румунію.
Зловмисники шукали "клієнтів", розробляли детальні плани та маршрути для незаконного перетину кордону, надавали інструкції, переправляли "клієнтів" через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Свої "послуги" зловмисники оцінили від 7 до 8 тисяч доларів.
"За скоєне обвинуваченим загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше директор медичного закладу в Тернопільській області організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон. Вартість такої "послуги" становила 5000 доларів США.