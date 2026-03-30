Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"

Суд конфисковал у жителя Львовской области телефон за ругательства под сообщениями в запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники»

Старосамборский районный суд признал Тарас Г. виновным в распространении сообщений, поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины. Отмечается, что мужчина ругал в российской соцсети "Одноклассники" сообщения в поддержку российской армии.

На суде обвиняемый признал свою вину и перечислил 20 тыс. грн на нужды одной из воинских частей Украины.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы, однако освободил от наказания с 2-летним испытательным сроком.

Также с него взыскат 9,6 тыс. грн за проведение экспертиз. Телефон фирмы ZTE, из которого обвиняемый ставил ругательства, конфисковали.

