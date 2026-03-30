30 марта 2026, 16:06

Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"

иллюстративное фото: из открытых источников
Суд конфисковал у жителя Львовской области телефон за ругательства под сообщениями в запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на lviv.media.

Старосамборский районный суд признал Тарас Г. виновным в распространении сообщений, поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины. Отмечается, что мужчина ругал в российской соцсети "Одноклассники" сообщения в поддержку российской армии.

На суде обвиняемый признал свою вину и перечислил 20 тыс. грн на нужды одной из воинских частей Украины.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы, однако освободил от наказания с 2-летним испытательным сроком.

Также с него взыскат 9,6 тыс. грн за проведение экспертиз. Телефон фирмы ZTE, из которого обвиняемый ставил ругательства, конфисковали.

Как сообщалось, во Львовской области судили мужчину, который помогал россиянам готовить теракты. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
