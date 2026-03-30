На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил женщину
Происшествие случилось в понедельник, 30 марта, около 06:00 на станции "Щирец-2" во Львовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Пассажирский поезд сообщением "Одесса – Ужгород" сбил 43-летнюю жительницу Львовского района, внезапно вышедшую на колею. От полученных травм женщина скончалась на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, 29 марта в Соломенском районе Киева произошел трагический случай: один юноша погиб, еще двое подростков получили ожоги в результате поражения током на крыше поезда.
