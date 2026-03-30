Фото: полиция

Происшествие случилось в понедельник, 30 марта, около 06:00 на станции "Щирец-2" во Львовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пассажирский поезд сообщением "Одесса – Ужгород" сбил 43-летнюю жительницу Львовского района, внезапно вышедшую на колею. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 29 марта в Соломенском районе Киева произошел трагический случай: один юноша погиб, еще двое подростков получили ожоги в результате поражения током на крыше поезда.