26 березня 2026, 10:28

Російська атака у Львові: житловий будинок поруч із монастирем визнано аварійним

Фото: Facebook/Євген Бойко
У Львові завершили обстеження ансамблю Бернардинського монастиря XVII століття та житлового будинку, які постраждали внаслідок атаки російських безпілотників

Про це повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко, передає RegioNews.

За його словами, найсерйозніших ушкоджень зазнав житловий будинок.

"Руйнування колосальні: знищений дах та перекриття, вигоріли дерев’яні конструкції, пошкоджені несучі стіни. Усередині – обвали, зруйновані сходові майданчики, втрачено частину історичних елементів, видно сліди сильної пожежі. Будівля аварійна і непридатна для життя", – пояснив Бойко.

Також постраждав комплекс Бернардинського монастиря. У церкві вибито чотири вітражні композиції з 16, ще одна зазнала пошкоджень, проте більшість вдалося зберегти завдяки завчасно встановленому захисту.

Постраждала й дзвіниця 1734 року, а в архіві, що входить до ансамблю, вибито вісім вікон.

Наразі у храмі та дзвіниці закривають пошкоджені отвори, щоб захистити споруди від опадів, а вцілілі вітражі демонтують.

Офіс охорони культурної спадщини залучив експертів для оцінки збитків та розробки плану відновлення пам’яток.

Нагадаємо, росіяни вдень 24 березня атакували Львів. Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Було відомо про 32 постраждалих.

