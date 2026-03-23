23 березня 2026, 20:35

Львів розірвав контракт із польською фірмою, яка мала будувати сміттєпереробний завод у місті

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Місто розірвало контракт на будівництво довгоочікуваного комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів. Польський підрядник нібито не виконував своїх зобов’язань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міськраду.

У зв’язку із систематичним невиконанням компанією Control Process S.A. своїх зобов’язань, а також у зв’язку з невиконанням приписів FIDIC-інженера й нереагуванням на ці зауваження ми ухвалили рішення розірвати угоду із цим підрядником", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж 2025 року підрядникові неодноразово надсилали офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту й вимоги їх усунути.

Контракт буде розірвано 6 квітня 2026 року.

Як повідомлялось, на Львівщині збудують птахофабрику потужністю понад 300 тис. курей на рік. Птахокомплекс планують побудувати у Стрийському районі.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
