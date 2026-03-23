Львів розірвав контракт із польською фірмою, яка мала будувати сміттєпереробний завод у місті

Місто розірвало контракт на будівництво довгоочікуваного комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів. Польський підрядник нібито не виконував своїх зобов’язань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міськраду.

У зв’язку із систематичним невиконанням компанією Control Process S.A. своїх зобов’язань, а також у зв’язку з невиконанням приписів FIDIC-інженера й нереагуванням на ці зауваження ми ухвалили рішення розірвати угоду із цим підрядником", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж 2025 року підрядникові неодноразово надсилали офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту й вимоги їх усунути.

Контракт буде розірвано 6 квітня 2026 року.

