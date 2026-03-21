ДТП сталася 20 березня близько 21:30 на трасі "Львів – Шегині" у селі Волиця Яворівського району

Водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням. Автомобіль з’їхав у кювет, після чого його відкинуло на протилежний бік дороги. Там машина наїхала на двох пішоходів – двоє мешканців району віком 68 та 72 роки. Вони загинули на місці.

Травмованого 25-річному водія та 24-річного пасажирку госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

