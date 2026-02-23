"Промені пам’яті" засвітили над могилами полеглих воїнів у Львові
Напередодні четвертої річниці російського вторгнення над могилами полеглих українських Захисників і Захисниць засвітили «Промені пам’яті»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Містяни і родичі загиблих зібралися, щоб помолитися та поставити лампадки. Промені засвітили на Личаківському та на Голосківському кладовищах на п’яти полях.
"Сьогодні, 23 лютого, напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії, у Львові вшанували Захисників та Захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за вільну Україну. Вже традиційно на міських кладовищах над могилами Героїв засвітили "Промені пам'яті" – світло, що здіймається до неба і є символом болю, скорботи, незгасної пам’яті та вдячності полеглим у бою воїнам", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Львові закінчуються місця для поховання військових. У міській раді наголосили, що усі, хто боронить державу, мають бути вшановані з повагою та гідністю.