21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
16:19  23 февраля
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
24 февраля 2026, 00:30

Певица Злата Огневич призналась, делала ли пластику

24 февраля 2026, 00:30
Фото из открытых источников
Известная украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала, как она поддерживает свою красоту. Артистка призналась, был ли у нее опыт пластической хирургии

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Поклонники поинтересовались у артистки, делала ли она блефаропластику. Это популярная пластическая операция по коррекции формы век, заключающаяся в удалении излишков кожи и жировой ткани.

Злата Огневич призналась, что не производила пластических операций. Однако она откровенно сказала, что когда-нибудь она, вероятно, это сделает.

"Ничего из этого не делала, но когда-то планирую и поделюсь опытом. Это когда-нибудь будет, думаю, лет через 10. Я просто посещаю косметолога и делаю плановые процедуры", - говорит певица.

Справка. В 2021 году Злата Огневич стала героиней шоу "Холостячка" на СТБ. В финале ее избранником стал предприниматель Андрей Задворный. Однако впоследствии выяснилось, что отношения у них не сложились. После этого певица открыто не рассказывала о своей личной жизни.

