На Киевщине ГСЧС показала масштабы разрушений после российской атаки
В Киевской области спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российского обстрела
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что по состоянию на 12.00 ликвидированы все пожары на восьми локациях в разных районах региона.
В селе Путровка Фастовского района и поселке Софиевская Борщаговка ведется разбор завалов разрушенных домов.
Для жителей поврежденных взрывом домов установлена палатка для обогрева, где люди могут получить необходимую помощь и временное убежище.
На месте работают также психологи ГСЧС, оказывающие поддержку пострадавшим.
Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.
Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате атаки враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевщины. Было известно о 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб.
Ранее сообщалось, что во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова.