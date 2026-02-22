14:06  22 февраля
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
11:50  22 февраля
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
22 февраля 2026, 12:49

На Киевщине ГСЧС показала масштабы разрушений после российской атаки

22 февраля 2026, 12:49
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киевщины
В Киевской области спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российского обстрела

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 12.00 ликвидированы все пожары на восьми локациях в разных районах региона.

В селе Путровка Фастовского района и поселке Софиевская Борщаговка ведется разбор завалов разрушенных домов.

Для жителей поврежденных взрывом домов установлена палатка для обогрева, где люди могут получить необходимую помощь и временное убежище.

На месте работают также психологи ГСЧС, оказывающие поддержку пострадавшим.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате атаки враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевщины. Было известно о 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова.

война ГСЧС Киевская область разрушения российская армия разрушенные дома
