На Киевщине ГСЧС показала масштабы разрушений после российской атаки

Фото: ГСЧС Киевщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 12.00 ликвидированы все пожары на восьми локациях в разных районах региона.

В селе Путровка Фастовского района и поселке Софиевская Борщаговка ведется разбор завалов разрушенных домов.

Для жителей поврежденных взрывом домов установлена палатка для обогрева, где люди могут получить необходимую помощь и временное убежище.

На месте работают также психологи ГСЧС, оказывающие поддержку пострадавшим.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате атаки враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевщины. Было известно о 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова.