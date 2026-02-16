Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: последствия
Ночью 16 февраля российские военные почти 10 раз атаковали Никопольский район артиллерией и FPV-дронами
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Захватчики били по Никополю и Покровской громаде. В результате вражеских ударов повреждена инфраструктура, возник пожар.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, 15 февраля в Сумской области российский БпЛА попал в жилой дом. Дрон вызвал частичное разрушение и пожар.
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Во Львовской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
16 февраля 2026, 13:12В Харьковской области подали иски против родителей, которые не эвакуировали детей
16 февраля 2026, 12:48Фальшивая инвалидность за 2000 долларов: в Тернополе женщина пыталась освободить мужа от службы
16 февраля 2026, 12:31В Черкассах произошел пожар в пятиэтажке: спасены 14 человек
16 февраля 2026, 12:18В Киеве более 1500 домов без тепла, часть уже не подключат к концу сезона
16 февраля 2026, 11:55Из-за российских атак и непогоды частично обесточена часть регионов Украины
16 февраля 2026, 11:43"Love as a story": в Хмельницкой общине в Винницкой области молодежь рассказала о настоящей любви
16 февраля 2026, 11:25В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
16 февраля 2026, 11:20В Николаевской области из-за таяния снега и дождей подтоплено 17 населенных пунктов
16 февраля 2026, 10:54Корректировала атаки по энергообъектам Одессы: СБУ задержала российскую агентку
16 февраля 2026, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все блоги »