Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове

фото: Национальная полиция

Во Львове полицейские задержали мужчину, который напал на двоих детей, пытавшихся оказать ему помощь. Инцидент произошел 12 июля на улице Колейной

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, дети увидели неизвестного мужчину в окровавленной одежде, лежавшей на железнодорожных путях.

12-летний мальчик и его 13-летняя сестра предложили вызвать медиков, однако тот отреагировал агрессивно — набросился на мальчика, а впоследствии и на девочку, нанеся ей несколько ударов канцелярскими ножницами.

К счастью, дети смогли убежать и рассказали о случившемся родителям, которые сразу обратились в полицию. Медики диагностировали у девочки резаные раны и ссадины на шее. После оказания помощи ее отпустили домой. Мальчик не пострадал физически.

Злоумышленник — 31-летний львовянин — задержан. Предварительно установлено, что к моменту нападения он находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчине уже сообщено о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Запорожье мужчина ворвался к врачу с ножом и угрожал расправой.