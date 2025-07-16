Хотіли допомогти – натомість ледь не загинули: напад на дітей у Львові

фото: Національна поліція

У Львові поліцейські затримали чоловіка, який напав на двох дітей, що намагалися надати йому допомогу. Інцидент стався 12 липня на вулиці Колійній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, діти побачили невідомого чоловіка в закривавленому одязі, що лежав на залізничних коліях.

12-річний хлопчик та його 13-річна сестра запропонували викликати медиків, однак той відреагував агресивно — накинувся на хлопчика, а згодом і на дівчинку, завдавши їй кілька ударів канцелярськими ножицями.

На щастя, діти змогли втекти та розповіли про подію батькам, які одразу звернулися до поліції. Медики діагностували у дівчинки різані рани та садна на шиї. Після надання допомоги її відпустили додому. Хлопчик не постраждав фізично.

Зловмисника — 31-річного львів'янина — затримано. Попередньо встановлено, що на момент нападу він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Чоловіку вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік увірвався до лікаря з ножем та погрожував розправою.