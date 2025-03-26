фото: Гостаможслужба

На Львовщине в пункте пропуска на границе с Польшей таможенники обнаружили нарушения при ввозе автомобиля Ford Mustang 2015 года выпуска

Об этом сообщает Гостаможслужба, информирует RegioNews.

Автомобиль декларировался как гуманитарная помощь на адрес одной из киевских организаций от американца Bon Jovi. Однако в товаросопроводительных документах значилось, что это коммерческий груз, приобретенный в Литве за 4200 долларов для физического лица – жителя Ковеля.

На руководителя благотворительного фонда составили протокол за ложные данные об отправителе, получателе, стоимости и характере груза.

Напомним, ранее в Киевской области был арестован незаконно ввезенный раритетный автомобиль. Речь идет о Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска.