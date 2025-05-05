Авария на Львовщине: пешеход попал в больницу после наезда авто

фото: Национальная полиция

В поселке Шептицкое Львовской области в результате наезда автомобиля травмирован пешеход. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 4 мая около 22:40 в поселке Шептицкое, на улице Промышленной.

По предварительным данным, 52-летняя водитель автомобиля Ford, жительница одного из сел района, совершила наезд на 51-летнего местного жителя, находившегося на проезжей части.

В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю угрожают до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киевской области произошло смертельное ДТП . Женщина сбила 51-летнего местного жителя.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием патрульного авто. В результате столкновения двух машин один полицейский погиб. Водитель другого автомобиля, а также все пассажиры получили травмы.