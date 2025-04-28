Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет

фото: Львовская таможня

В воскресенье, 27 апреля, в пункте пропуска "Краковец - Корчёва" таможенники изъяли коллекцию древних монет, которые могут представлять историческую ценность.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Львовской таможни.

Работники таможни обнаружили у 35-летней жительницы Черновцов, которая выезжала из Украины легковушкой Renault, 29 монет из металла желтого, медного и белого цветов.

Монеты, похожие на древние кроны, франки, дукаты, денарии, сестреции и другие денежные единицы Древнего Рима и Греции находились в рюкзаке гражданки, среди личных вещей.

По данным факту таможенники составили админпротокол.

Монеты, которые могут представлять собой историческую ценность, были временно изъяты и направлены на экспертизу.

Напомним, ранее львовские таможенники обнаружили странный груз в посылке, направлявшейся из Украины в Польшу. В черный ящик спрятали 2580 кладок, которые были размещены каждая в отдельной стеклянной колбе.