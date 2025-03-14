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14 марта 2025, 20:52

Львовские врачи спасли младенца, который едва не умер из-за опухоли

14 марта 2025, 20:52
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фото: Первое медицинское объединение Львова
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Во Львове хирурги спасли 3-месячную девочку, которая могла умереть за считанные часы из-за опухоли легкого размером с ладонь

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, сообщает RegioNews.

"Опухоль чуть не задушила 3-месячную девочку, а ее сердце полностью сместило в правую сторону грудной клетки. Крошке оставалось жить считанные часы", – говорится в сообщении.

В таком крайне тяжелом состоянии младенца экстренно доставили во Львов из Ровно. Врачи немедленно прооперировали девочку и удалили из ее тела опухоль, которая была размером с ладонь и пережимала сердце и легкие.

"Опухоль давила на дыхательные органы и сместила сердце в правую сторону. То билось как безумное, словно ребенок бежал марафон: 200 ударов в минуту за нормы в 120-140 для детей его возраста. Ребенок угасал на глазах", – рассказали врачи.

Как отметил медицинский директор Больницы Святого Николая, если бы ровенские врачи ее сразу не отправили к ним, то до утра девочка не дожила бы.

Варваре полностью удалили опухоль вместе с пораженной частицей левого легкого, ее сердце вернулось на свое место.

Напомним, на Волыни на ребенка упали деревянные плиты, 9-летний мальчик погиб.

младенец больница опухоль сердце Операция Львов
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