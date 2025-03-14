Львівські лікарі врятували немовля, яке ледь не померло через пухлину

фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Львові хірурги врятували 3-місячну дівчинку, яка могла померти за лічені години через пухлину легені розміром із долоню

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, передає RegioNews.

"Пухлина мало не задушила 3-місячну дівчинку, а її серце повністю змістила в правий бік грудної клітки. Крихітці залишалось жити лічені години", – йдеться у повідомленні.

У такому вкрай важкому стані немовля екстрено доправили до Львова із Рівного. Лікарі невідкладно прооперували дівчинку і видалили з її тіла пухлину, що була розміром з долоню та перетискала серце і легені.

"Пухлина давила на дихальні органи та змістила серце в правий бік. Те билося як шалене, наче дитина бігла марафон: 200 ударів за хвилину за норми у 120-140 для дітей її віку. Дитина згасала на очах", – розповіли лікарі.

Як зауважив медичний директор Лікарні Святого Миколая, якби рівненські лікарі її відразу не відправили до них, то до ранку дівчинка б не дожила.

Варварі повністю видалили пухлину разом з ураженою частинкою лівої легені, її серце повернулося на своє місце.

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