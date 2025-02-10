На Львівщині прикордонники викрили канал незаконного збуту електронних сигарет

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Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, яка розповсюджувала контрафактні підакцизні товари по Україні.

Зловмисники продавали одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів через месенджер. Замовлення споживачам відправляли поштою.

В результаті обшуків було вилучено понад 2 тисячі одиниць електронних сигарет різних смаків, рідини до них та пристрої для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість продукції становить понад 3 мільйони гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Нагадаємо, за минулу добу українські прикордонники підбили 7 одиниць ворожої бронетехніки окупантів на Краматорському напрямку.