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Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Житель Закарпатья по товаро-сопроводительным документам перевозил в грузовике Volvo б/у одежду. Однако во время осмотра грузовика пограничники совместно с таможенниками обнаружили около 1,5 тонн новой одежды на около 2 млн гривен.

По словам водителя, о почти 4500 единицах новой одежды разных торговых марок он якобы не знал. Груз он забрал в Словакии и должен был разгрузить во Львовской области.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении, а товар изъяли на склад.

Напомним, 10 января в пункте пропуска на границе с Румынией на Буковине таможенники обнаружили в рейсовом автобусе тайник, в котором находилась партия одежды на 700 тысяч гривен.