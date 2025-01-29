фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Житель Закарпаття за товаро-супровідними документами перевозив у вантажівці Volvo вживаний одяг. Однак під час огляду вантажівки прикордонники спільно з митниками виявили близько 1,5 тонни нового одягу на близько 2 млн гривень.

Зі слів водія, про майже 4500 одиниць нового одягу різних торгових марок він нібито не знав. Вантаж він забрав у Словаччині та мав розвантажити на Львівщині.

Працівники митниці склали протокол про порушення, а товар вилучили на склад.

Нагадаємо, 10 січня у пункті пропуску на кордоні з Румунією на Буковині митники виявили у рейсовому автобусі схованку, в якій була партія одягу на 700 тисяч гривень.