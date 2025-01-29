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29 січня 2025, 04:28

Нібито секонд-хенд: чоловік із Закарпаття намагався ввезти з-за кордону новий одяг на 2 млн грн

29 січня 2025, 04:28
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фото: ДПСУ
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На українсько-польському кордоні закарпатець під виглядом секонд-генду намагався завезти 1,5 тонни нового одягу

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Житель Закарпаття за товаро-супровідними документами перевозив у вантажівці Volvo вживаний одяг. Однак під час огляду вантажівки прикордонники спільно з митниками виявили близько 1,5 тонни нового одягу на близько 2 млн гривень.

Зі слів водія, про майже 4500 одиниць нового одягу різних торгових марок він нібито не знав. Вантаж він забрав у Словаччині та мав розвантажити на Львівщині.

Працівники митниці склали протокол про порушення, а товар вилучили на склад.

Нагадаємо, 10 січня у пункті пропуску на кордоні з Румунією на Буковині митники виявили у рейсовому автобусі схованку, в якій була партія одягу на 700 тисяч гривень.

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