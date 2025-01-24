фото: ГПСУ

На Львовщине на границе с Польшей пограничники разоблачили фиктивную пару из Черкасс

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Так, 34-летний мужчина и 45-летняя женщина с инвалидностью II группы утверждали, что направляются в Австрию, чтобы якобы навестить его родителей.

Правоохранители установили, что они поженились, чтобы мужчина мог уехать за границу. Барышня рассказала, что согласилась на такую махинацию, чтобы помочь своему давнему знакомому.

Женщине объявили подозрение по ч.1 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу). Материалы дела направили в суд.

Напомним, ранее на Закарпатье на границе со Словакией остановили киевлянина, пытавшегося выехать из страны по поддельным документам.