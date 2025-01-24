Хотіла допомогти знайомому: на Львівщині прикордонники затримали псевдоподружжя
На Львівщині на кордоні з Польщею прикордонники викрили фіктивну пару з Черкас
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.
Так, 34-річний чоловік та 45-річна жінка з інвалідністю II групи стверджували, що прямують до Австрії, щоб нібито відвідати його батьків.
Правоохоронці встановили, що вони одружилися, аби чоловік міг виїхати за кордон. Панянка розповіла, що погодилася на таку махінацію, щоб допомогти своєму давньому знайомому.
Жінці оголосили підозру за ч.1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Матеріали справи направили до суду.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті на кордоні зі Словаччиною зупинили киянина, який намагався виїхати з країни за підробленими документами.
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