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Уже через 10 лет в Украине могут прекратить трансплантации, а пневмония станет смертельной, если не остановить чрезмерное использование антибиотиков

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона, передает RegioNews.

Министр подчеркнул, что проблема устойчивости к антимикробным препаратам является серьезной глобальной угрозой, и в Украине это один из наиболее актуальных вопросов в сфере здравоохранения. Во время пандемии COVID-19 ситуация усугубилась, когда люди без надлежащих знаний использовали антибиотики для лечения вирусных инфекций.

Кроме того, во время войны украинцы часто получают тяжелые ранения. Когда пациенты проходят через несколько больниц, где есть разные штаммы бактерий, возникает высокий риск инфекций. В условиях наплыва раненых больницы не всегда могут контролировать инфекции, что способствует развитию бактерий, устойчивых к антибиотикам, пояснил Ляшко.

Он также отметил, что устойчивость развивается не в организме человека, а в самих микроорганизмах. И когда иммунитет человека ослаблен, эти микроорганизмы могут стать опасными. Если антибиотики применяются неправильно, не согласно назначению врача, они создают у бактерий стойкость и в следующий раз препараты не будут эффективными.

"Антибиотики – это не конфеты. Не таблетки, которые можно профилактически выпить, потому что где-то зачесалось или зачесалось в носу. Антибиотики употребляются исключительно по назначению врача", – подчеркнул Ляшко.

Министр предостерег, что если относиться к антибиотикам легкомысленно, то через 10 лет могут возникнуть серьезные проблемы, такие как прекращение трансплантаций, потому что нечем будет лечить осложнения. Также пневмония может стать неизлечимой, и снова появятся инфекции, "о которых мы уже давно забыли".

Ляшко отметил важность строгого соблюдения рекомендаций медиков по приему препаратов: когда, сколько и как долго их принимать.

"Ибо бывает – пропили 2-3 дня и стало лучше, а курс был на 7 дней. После этого даже сохраняют эти антибиотики и когда у кого-то похоже – [делятся]", – отметил он.

Напомним, в сентябре в Хмельницком зафиксировали первую смерть от лихорадки Западного Нила. В больнице женщина скончалась на менингоэнцефалита, возникшего как осложнение болезни.