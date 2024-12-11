фото: ГПСУ

На границе с Польшей в пункте пропуска на Львовщине пограничники обнаружили псевдосупругов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, 24-летний житель Хмельнитчины заключил брак с 26-летней землячкой, имеющей II группу инвалидности.

Молодожены якобы ехали к отцу парня в Польшу. До последнего "пара" притворялась влюбленными. Во время беседы с пограничниками они рассказывали совершенно разные истории знакомства и супружеской жизни.

Сообщение о правонарушении направлено в Нацполицию.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.