фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею у пункті пропуску на Львівщині прикордонники виявили псевдоподружжя

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, 24-річний житель Хмельниччини уклав шлюб з 26-річною землячкою, яка має II групу інвалідності.

Молодята нібито їхали до батька молодика у Польщу. До останнього "пара" вдавала закоханих. Під час бесіди з прикордонниками вони розповідали зовсім різні історії знайомства та подружнього життя.

Повідомлення про правопорушення направлено до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України.