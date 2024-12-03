В Винницкой области застройщик возместил 4,5 миллиона неуплаченного НДС

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В Винницкой области разоблачили директора обслуживающего кооператива застройщика в неуплате налогов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Чиновница жилищно-строительного кооператива при продаже квартир в новостройке умышленно уклонилась от уплаты в бюджет почти 4,5 млн грн налога на добавленную стоимость.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов было возбуждено уголовное производство. В ходе досудебного расследования нанесенный ущерб был полностью возмещен. Сейчас дело передано в суд.

Напомним, ранее в Украине разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов.