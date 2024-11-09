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ДТП произошло 8 ноября в Днестровском районе Черновицкой области. В Сокирянах легковушка столкнулась с трактором

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 54-летний местный житель на авто Vоlkswagen Golf не справился с управлением и врезался в трактор "Т-150" под управлением 47-летнего буковинца.

В результате аварии 64-летний пассажир легковушки получил многочисленные травмы и погиб во время оказания медпомощи. Тело мужчины направили на судмедэкспертизу.

Полицейские задержали водителя Volkswagen. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Транспортные средства изъяты. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 ноября в Винницкой области легковушка влетела в дерево. В результате ДТП погибла водитель и ее 12-летний сын