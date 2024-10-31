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ДТП произошло вчера вечером, 30 октября, на перекрестке улиц Миколайчука и Очаковской во Львове. 68-летнюю женщину госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 19:30 водитель автомобиля Nissan X-trail двигалась задним ходом и сбила 68-летнюю женщину-пешехода. Внедорожником управляла 39-летняя жительница Дрогобыча.

"В результате ДТП пожилая женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство. Водительнице грозит лишение свободы сроком до трех лет. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, вблизи села Новый Став Львовского района произошла дорожная авария: столкнулись два грузовика, водитель одного из них погиб.

Также сообщалось, что вблизи села Смереки Львовского района пешехода сбил микроавтобус Mercedes-Benz, а затем его насмерть переехал автомобиль Citroen C4.