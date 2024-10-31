Во Львовском районе рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
Смертельная авария произошла вчера поздно вечером 30 октября на трассе у села Вовчухи Львовского района. Потерпевший погиб на месте
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, водитель автобуса Setra сбил пешехода на автодороге "Львов-Шегини".
"От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Автобусом управлял 46-летний житель Киевской области. Погибшим оказался 32-летний житель одного из сел Яворивского района.
Полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что вблизи села Смереки Львовского района пешехода сбил микроавтобус Mercedes-Benz, а затем насмерть переехал автомобиль Citroen C4.