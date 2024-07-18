Во Львове делец за 12 тыс. евро организовал фиктивному "музыканту" выезд за границу

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Правоохранители объявили подозрение жителю Львовского района за организацию незаконного выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что за 12 тысяч евро 38-летний фигурант организовал для мужчины призывного возраста изготовление комплекта фиктивных документов о том, что тот якобы является "участником музыкальной группы", что давало ему возможность выехать за пределы государства в условиях военного положения.

Полицейские задержали злоумышленника после получения денег от "клиента".

Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина обещал помочь своему знакомому выехать из страны. За свои "услуги" просил 3000 долларов.