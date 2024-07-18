Во Львове делец за 12 тыс. евро организовал фиктивному "музыканту" выезд за границу
Правоохранители объявили подозрение жителю Львовского района за организацию незаконного выезда за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Установлено, что за 12 тысяч евро 38-летний фигурант организовал для мужчины призывного возраста изготовление комплекта фиктивных документов о том, что тот якобы является "участником музыкальной группы", что давало ему возможность выехать за пределы государства в условиях военного положения.
Полицейские задержали злоумышленника после получения денег от "клиента".
Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве мужчина обещал помочь своему знакомому выехать из страны. За свои "услуги" просил 3000 долларов.
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