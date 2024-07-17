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В Киеве делок обещал помочь своему знакомому выехать из страны. За свои "услуги" просил 3000 долларов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 51-летний киевлянин, находясь в сговоре с другими фигурантами, разработал схему переправки военнообязанных мужчин через госграницу. За деньги он обещал "клиенту" внести его данные в систему "Путь", что в дальнейшем позволяло ему выехать из Украины под видом волонтера, осуществляющего перевозку грузов для нужд ВСУ.

Полицейские задержали злоумышленника при получении им средств от "клиента".

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Одесской области задержали 23 мужчин, которые пешком направлялись в Молдову. Задержанные – жители Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.