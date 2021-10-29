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29 октября 2021, 14:26 337

На Львовщине три COVID-больницы заполнены на 100%

29 октября 2021, 14:26 337
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Фото: из открытых источников
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На Львовщине три областные больницы уже 100% заполнены больными с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19

Об этом отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис, передает RegioNews со ссылкой на "Львовский портал".

Каждый день госпитализируют от 280 до 380 человек с коронавирусом и подозрением на него. У нас есть ряд больниц на Львовщине, где заполненность составляет 100%", - рассказал Чемерис.

Так, наиболее заполненными больными являются Львовская областная инфекционная больница (242 пациента), Каменка-Бугская центральная районная больница (125 пациентов) и Стебницкая городская больница (150 пациентов).

Также он отметил, что пока во Львовской области не планируют разворачивать мобильные госпитали.

Всего больных коронавирусом принимает 24 больницы Львовщины. В медучреждениях сейчас находится 3173 пациента. Коечная сеть занята на 64,74%. В реанимациях находятся 213 человек, еще 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что Львовская область с 30 октября переходит в "красную" зону епіднебезпеки.

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