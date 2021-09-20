Предприниматели из Львовщины ежемесячно незаконно вывозили до 30 фур древесины

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Двое предпринимателей Львовщины организовали незаконный механизм масштабного экспорта лесодревесины за пределы таможенной территории Украины с использованием фиктивных документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для беспрепятственного вывоза лесопродукции в страны ЕС дельцы фальсифицировали документы. Для этого они привлекли служебных лиц лесохозяйственных предприятий Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей", - говорится в сообщении.

Ежемесячно за "услугу" приобретения неучтенного лесосырья и фальсификацию документов дельцы оплачивали лесничим почти 4 млн грн "откатов".

Правоохранители задержали предпринимателей "на горячем" во время передачи очередного транша взятки должностным лицам лесохозяйственных предприятий Сумщины.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали группировку "черных" лесорубов во главе с депутатом горсовета.