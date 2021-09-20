Підприємці зі Львівщини щомісяця незаконно вивозили до 30 фур деревини

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Двоє підприємців Львівщини організували незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за межі митної території України з використанням фіктивних документів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Для безперешкодного вивезення лісопродукції до країн ЄС ділки фальсифікували документи. Для цього вони залучили службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей", - йдеться у повідомленні.

Щомісяця за "послугу" придбання необлікованої лісосировини та фальсифікацію документів ділки оплачували лісничим майже 4 млн грн "відкатів".

Правоохоронці затримали підприємців "на гарячому" під час передачі чергового траншу хабарів посадовим особам лісогосподарських підприємств Сумщини.

Раніше повідомлялось, що одеські поліцейські затримали угруповання "чорних" лісорубів на чолі з депутатом міськради.