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20 вересня 2021, 15:16 60

Підприємці зі Львівщини щомісяця незаконно вивозили до 30 фур деревини

20 вересня 2021, 15:16 60
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Фото: з відкритих джерел
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Двоє підприємців Львівщини організували незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за межі митної території України з використанням фіктивних документів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Для безперешкодного вивезення лісопродукції до країн ЄС ділки фальсифікували документи. Для цього вони залучили службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей", - йдеться у повідомленні.

Щомісяця за "послугу" придбання необлікованої лісосировини та фальсифікацію документів ділки оплачували лісничим майже 4 млн грн "відкатів".

Правоохоронці затримали підприємців "на гарячому" під час передачі чергового траншу хабарів посадовим особам лісогосподарських підприємств Сумщини.

Раніше повідомлялось, що одеські поліцейські затримали угруповання "чорних" лісорубів на чолі з депутатом міськради.

СБУ експорт природа дерева підприємці

 
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