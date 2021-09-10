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10 сентября 2021, 12:32 122

На Львовщине задержали нелегалов, которые представились футбольными болельщиками из Бразилии

10 сентября 2021, 12:32 122
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Фото: Сайт СБУ
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На Львовщине сотрудники Службы безопасности совместно с работниками ГМС Украины задержали 24 граждан Бразилии, которых под видом "футбольных болельщиков" планировали переправить в страны ЕС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

К организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Он размещал иностранцев в собственном отеле как "футбольных болельщиков из Бразилии".

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на возможную причастность к совершению преступлений в Украине и за рубежом. Также выясняют, кто еще причастен к переправке нелегалов.

"В соответствии с действующим законодательством будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц", - сообщили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.

Украина СБУ Львов нелегалы Львовская область

 
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