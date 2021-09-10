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10 вересня 2021, 12:32 123

На Львівщині затримали нелегалів, які представились футбольними вболівальниками з Бразилії

10 вересня 2021, 12:32 123
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Фото: Сайт СБУ
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На Львівщині співробітники Служби безпеки спільно з працівниками ДМС України затримали 24 громадян Бразилії, яких під видом "футбольних вболівальників" планували переправити до країн ЄС

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

До організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ. Він розміщував іноземців у власному готелі як "футбольних вболівальників з Бразилії".

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на можливу причетність до скоєння злочинів в Україні та за кордоном. Також зʼясовують, хто ще причетний до переправлення нелегалів.

"Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб", - повідомили в СБУ.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.

Україна СБУ Львів нелегали Львівська область

 
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