На Львівщині затримали нелегалів, які представились футбольними вболівальниками з Бразилії

Фото: Сайт СБУ

На Львівщині співробітники Служби безпеки спільно з працівниками ДМС України затримали 24 громадян Бразилії, яких під видом "футбольних вболівальників" планували переправити до країн ЄС

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

До організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ. Він розміщував іноземців у власному готелі як "футбольних вболівальників з Бразилії".

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на можливу причетність до скоєння злочинів в Україні та за кордоном. Також зʼясовують, хто ще причетний до переправлення нелегалів.

"Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб", - повідомили в СБУ.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.