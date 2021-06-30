В центре Киева возле офиса "Нафтогаза" сгорела машина
В среду, 30 июня, в центре Киева возле офиса "Нафтогаза" загорелся легковой автомобиль Mersedes
Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили в "Нафтогазе".
В корпорации сообщили, что машина не принадлежит компании или ее сотрудникам.
В ГСЧС опубликовали пресс-релиз о происшествии. В нем подтверждается информация о возгорании легкового автомобиля на улице Богдана Хмельницкого.
На место происшествия были направлены сотрудники 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытии ими было установлено, что легковой автомобиль Mersedes загорелся во время движения. Жертв и пострадавших нет.
Видео с места, где загорелся Mercedes, опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".
Напомним, на днях в Киеве горел многоэтажный дом.
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