На Львовщине учительнице объявили о подозрении из-за гибели ученика во время экскурсии
Из-за смерти ученика 6 класса во время экскурсии на водопад Каменка Львовской области 45-летней учительнице объявили о подозрении
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
По данным издания, обвинительный акт против учительницы уже направили в Сколевского районного суда.
Известно, что подозреваемая учительница работает во Львовской школе №82 и именно она была классной руководительницей покойного 12-летнего школьника.
45-летней учительнице инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст 137 ч. 2 УКУ), санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.
Напомним, 2 июня в селе Каменка Стрыйского района во время экскурсии погиб 12-летний парень, он упал в водопад.
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