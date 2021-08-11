На Львовщине учительнице объявили о подозрении из-за гибели ученика во время экскурсии

Рixabay

Из-за смерти ученика 6 класса во время экскурсии на водопад Каменка Львовской области 45-летней учительнице объявили о подозрении

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

По данным издания, обвинительный акт против учительницы уже направили в Сколевского районного суда.

Известно, что подозреваемая учительница работает во Львовской школе №82 и именно она была классной руководительницей покойного 12-летнего школьника.

45-летней учительнице инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст 137 ч. 2 УКУ), санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.

Напомним, 2 июня в селе Каменка Стрыйского района во время экскурсии погиб 12-летний парень, он упал в водопад.