На Львівщині вчительці оголосили про підозру через загибель учня під час екскурсії
Через смерть учня 6 класу під час екскурсії на водоспад Кам'янка Львівської області 45-річній вчительці оголосили про підозру
Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.
За даними видання, обвинувальний акт проти вчительки вже направили до Сколівського районного суду.
Відомо, що підозрювана вчителька працює у львівській школі №82 і саме вона була класною керівницею покійного 12-річного школяра.
45-річній вчительці інкримінують неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст 137 ч. 2 ККУ), санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення.
Нагадаємо, 2 червня у селі Кам’янка Стрийського району під час екскурсії загинув 12-річний хлопець, він впав у водоспад.
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