У приміських маршрутках Львівщини подорожчав проїзд

Фото з відкритих джерел

Перевізники, які обслуговують приміські та міжміські автобусні маршрути на Львівщині, зноу підняли вартість проїзду

Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Мінімальна вартість поїздки (одна зупинка) зросла з 10 до 12 грн. Загалом з середини червня і до нині тарифи зросли в межах 30% практично в усіх напрямках - самбірському, миколаївському, радехівському, кам’янка-бузькому, бродівському.

Зазначається, що ціни підвищилися через негативний вплив карантинних обмежень на послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у транспорті Вінниці не будуть безкоштовно возити дітей.