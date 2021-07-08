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08 липня 2021, 16:18 464

У приміських маршрутках Львівщини подорожчав проїзд

08 липня 2021, 16:18 464
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Фото з відкритих джерел
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Перевізники, які обслуговують приміські та міжміські автобусні маршрути на Львівщині, зноу підняли вартість проїзду

Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Мінімальна вартість поїздки (одна зупинка) зросла з 10 до 12 грн. Загалом з середини червня і до нині тарифи зросли в межах 30% практично в усіх напрямках - самбірському, миколаївському, радехівському, кам’янка-бузькому, бродівському.

Зазначається, що ціни підвищилися через негативний вплив карантинних обмежень на послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у транспорті Вінниці не будуть безкоштовно возити дітей.

Львів

 
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