У приміських маршрутках Львівщини подорожчав проїзд
Перевізники, які обслуговують приміські та міжміські автобусні маршрути на Львівщині, зноу підняли вартість проїзду
Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.
Мінімальна вартість поїздки (одна зупинка) зросла з 10 до 12 грн. Загалом з середини червня і до нині тарифи зросли в межах 30% практично в усіх напрямках - самбірському, миколаївському, радехівському, кам’янка-бузькому, бродівському.
Зазначається, що ціни підвищилися через негативний вплив карантинних обмежень на послуги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у транспорті Вінниці не будуть безкоштовно возити дітей.
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