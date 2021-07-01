Непогода на Львовщине спровоцировала пожар в доме и сорвала крышу школы

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За прошедшие сутки, 30 июня, во время непогоды загорелся жилой дом в селе Зимна Вода вблизи Львова. Также была повреждена в селе Конопница крыша местной начальной школы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что в 19:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Зимна Вода Львовского района на вул. Козацька,9 в кирпичном жилом доме. В результате пожара сгорело деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 117 м2. Никто не пострадал.

Также в селе Конопниця ураган сорвал крышу с местной начальной школы, которая размещена возле трассы Львов - Шегини. Работники учебного заведения перенесли из помещения школы парты, документы и другие вещи.

Напомним, 25 июня во Львове произошел масштабный ливень, который затопил улицы, а сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города.

30 июня во Львове мощный ливень и шквал второй раз нанесли городу значительный ущерб.