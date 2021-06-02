Во Львове сотрудница почты присвоила 800 тыс. грн

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

Отмечается, что женщина имела доступ к платежной системе учреждения и переводила себе деньги в дни, когда было много финансовых операций и не более 10 тысяч гривен за раз.

Женщине сообщено о подозрении по трем статьям - "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, совершенные лицом, что имеет право доступа к ней", "незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам", а также "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области разоблачили коррупционную схему на строительстве для ВСУ.